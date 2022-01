Aosta, pulmino di turisti finisce in un torrente. Morto l'autista, salvi i tre passeggeri (Di sabato 22 gennaio 2022) Un pulmino di turisti da nove posti questo pomeriggio verso le 18.30 è caduto nel torrente Evancon in val d'Ayas, vicino all'abitato di Champoluc , rinomata località sccistica ai piedi del Monte Rosa ... Leggi su quotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) Undida nove posti questo pomeriggio verso le 18.30 è caduto nelEvancon in val d'Ayas, vicino all'abitato di Champoluc , rinomata località sccistica ai piedi del Monte Rosa ...

