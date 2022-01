Aosta, pulmino con turisti precipita in un torrente: morto l'autista (Di sabato 22 gennaio 2022) commenta Un pulmino di turisti da nove posti è caduto nel torrente Evancon in val d'Ayas, vicino all'abitato di Champoluc (Aosta). L'autista 71enne è l'unica vittima, messi in salvo i tre passeggeri. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 22 gennaio 2022) commenta Undida nove posti è caduto nelEvancon in val d'Ayas, vicino all'abitato di Champoluc (). L'71enne è l'unica vittima, messi in salvo i tre passeggeri. ...

