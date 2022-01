Antonella Clerici | il lutto che ha lacerato il suo cuore | “Me l’ha portata via…”

Advertising

infoitcultura : Antonella Clerici interrompe la diretta per colpa sua, cosa è successo davvero - tutto_travaglio : #Antonella Clerici festeggia il successo di “The Voice Senior” in diretta con Rossi e Conti - PasqualeMarro : #AntonellaClerici in crisi: “non ce la facciamo…” - Mattiatamburo : RT @GiusCandela: #TheVoiceSenior chiude con 3.882.000 telespettatori con il 19,5% di share e supera il #gfvip 3.373.000 con il 20,6% chiude… - Luca190499 : RT @cranfan84: Ti prego Amadeus porta Antonella Clerici a #Sanremo2022, sappiamo benissimo che è garanzia di caos e devastazione. https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Clerici

... attraverso il televoto, l'ha eletto vincitore della seconda stagione del talent show condotto da, insieme ai coach Loredana Bertè, Orietta Berti, Clementino e Gigi D'Alessio. Un ...Successo straordinario per The Voice Senior 2021 , talent show condotto dache ha dato modo ai talent over 60 di esprimere tutto il loro potenziale. Il programma, con la puntata finale, ha attirato l'attenzione di 3.882.000 spettatori, con uno share dello ...Tra i giudici e la conduttrice di The Voice Senior c’è stata fin da subito una certa complicità. Antonella Clerici, con i suoi modi di fare così genuini… Leggi ...The Voice Senior – È Annibale Giannarelli il vincitore della seconda edizione di The Voice Senior, il talent show in prima serata su Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Con il 44,15% delle preferenze ...