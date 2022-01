Anno giudiziario, Frasca: “A Palermo mafia mantiene ruolo sociale” (Di sabato 22 gennaio 2022) Inchieste, arresti, condanne hAnno colpito la mafia ma non hAnno messo in crisi il suo ruolo “sociale” nel territorio che anzi si è ampliato. Fedele alla sua storia, Cosa nostra continua a controllare la vita e l’economia dei quartieri dove esercita la sua mediazione per risolvere conflitti familiari e sentimentali, per riscuotere crediti, per gestire le feste di quartiere e il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di sabato 22 gennaio 2022) Inchieste, arresti, condanne hcolpito lama non hmesso in crisi il suo” nel territorio che anzi si è ampliato. Fedele alla sua storia, Cosa nostra continua a controllare la vita e l’economia dei quartieri dove esercita la sua mediazione per risolvere conflitti familiari e sentimentali, per riscuotere crediti, per gestire le feste di quartiere e il Mattino di Sicilia.

