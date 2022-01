Anno giudiziario | da Torino a Napoli critiche alla riforma Cartabia | “Improcedibilità? Come fissare un tempo massimo di permanenza al pronto soccorso”

(Di sabato 22 gennaio 2022) Il nuovo meccanismo dell’, introdotto ddi Marta, fa scattare l’rme rosso in alcuni distretti. E’ il caso della corte d’Appello didove la carenza dell’organico “rende impossibile riuscire a rispettare il termine introdotto dlegge didel processo penale”. Vuol dire che moltissimi procedimenti “morir” senza arrivare ad alcuna sentenza di secondo grado. Addirittura, nel capoluogo campano, “molti processi potrebbero addirittura diventare improcedibili prima ancora del pervenimento degli atti in Corte di appello”. I virgolettati appartengono a Giuseppe de Carolis di Prossedi, presidente della corte d’Appello del distretto di, che stamattina ha ...

Cartabia alla cerimonia di inaugrazione dell'anno giudiziario a Reggio Calabria: 'I problemi hanno causato erosione… Inaugurazione dell'Anno giudiziario, Cartabia: 'La collaborazione tra le istituzioni è condizione necessaria per ri… Incredibile oggi all'inaugurazione dell'anno giudiziario. Nella relazione del Presidente Curzio gli assolti nei processi… Anno giudiziario: Pg Bologna, siamo distretto di mafia

Lo ha detto il procuratore generale di Firenze, Marcello Viola , in occasione dell'inaugurazione dell'. In Toscana desta particolare preoccupazione " ha sottolineato - l'incremento ...stato siglato oggi nei locali della Scuola Allievi Carabinieri di Modena, al termine della cerimonia di inaugurazione dell', il protocollo d'intesa tra la Ministra della Giustizia, Marta Cartabia ed il Sindaco f.f. del Comune di Reggio Calabria , Paolo Brunetti, per la ripresa dell'iter che condurrà al ...VENEZIA (ITALPRESS) - La storica aula della Corte d'Assise di Venezia ha ospitato l'apertura dell'anno giudiziario 2022, all'insegna della ...La Camera penale di Bari torna a denunciare la «gravissima situazione dell'edilizia giudiziaria, che ha provocato una vera e propria deflagrazione dei problemi incidendo pesantemente, ...