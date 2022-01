Andreazzoli | «Vorrei che il Napoli vincesse lo scudetto Sabatini? Lo amo»

(Di sabato 22 gennaio 2022) L’allenatore dell’Empoli, Aurelio, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. Parla del suo rapporto con il presidente Corsi. «Con lui e famiglia ho un rapporto buono. È sempre presente. È un grande appassionato di settore giovanile più che di prima squadra, non è invadente, si fida delle persone che ha scelto. Il direttore sportivo Accardi e l’allenatore. Con Accardi che ha le chiavi di tutto ho trovato un personaggio di valore notevole, che porta avanti con applicazione maniacale e con qualità il suo lavoro. I risultati parlano per lui. Corsi ha esperienza, la passione lo porta ad essere curioso di qualsiasi aspetto della gestione tecnica». A Roma lavorò con. «Quello che penso diè difficile da esternare. Bravi come lui a usare le parole non ce ne sono. Lo amo e lascerei dentro questa frase ...

... le parole dell'allenatore dell'Empoli Aurelioha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Le parole del tecnico dell'Empoli: PAROLE "essere ricordato per aver regalato ...... dopo un'interessantissima chiacchierata di due ore, rileggiamo ad Aureliouna sua ... disponibile e preparato: "essere ricordato per aver regalato qualche emozione e per aver ...Oggi Il Corriere dello Sport ha intervistato l'allenatore dell'Empoli, Andreazzoli, parlando di Empoli-Roma ma anche della lotta scudetto.Il tecnico si racconta: "Il difficile del mio lavoro è far sentire la squadra più forte di quello che è, per questo nello spogliatoio abbiamo un cartello con scritto 'Si può fare'. A Roma passai da in ...