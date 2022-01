Ancora sbarchi e le Ong fanno rotta sull'Italia: coste sotto assedio (Di sabato 22 gennaio 2022) Un'altra notte di arrivi a Lampedusa, nel cui hotspot si trovano 560 migranti; alla Mare Jonio assegnato Pozzallo ma in 142 sbarcano sull'isola Leggi su ilgiornale (Di sabato 22 gennaio 2022) Un'altra notte di arrivi a Lampedusa, nel cui hotspot si trovano 560 migranti; alla Mare Jonio assegnato Pozzallo ma in 142 sbarcano'isola

Advertising

Toni03890305 : RT @nius2021: PARTITI OCCUPATI PER UN CAXXO DI INUTILE PRESIDENTE.......PRESIDENTE DI UN POPOLO AFRICANO Ancora sbarchi e le Ong fanno rot… - steppenwolf1976 : RT @nius2021: PARTITI OCCUPATI PER UN CAXXO DI INUTILE PRESIDENTE.......PRESIDENTE DI UN POPOLO AFRICANO Ancora sbarchi e le Ong fanno rot… - Teresat73540673 : RT @nius2021: PARTITI OCCUPATI PER UN CAXXO DI INUTILE PRESIDENTE.......PRESIDENTE DI UN POPOLO AFRICANO Ancora sbarchi e le Ong fanno rot… - GianniVezzani1 : RT @nius2021: PARTITI OCCUPATI PER UN CAXXO DI INUTILE PRESIDENTE.......PRESIDENTE DI UN POPOLO AFRICANO Ancora sbarchi e le Ong fanno rot… - nius2021 : PARTITI OCCUPATI PER UN CAXXO DI INUTILE PRESIDENTE.......PRESIDENTE DI UN POPOLO AFRICANO Ancora sbarchi e le Ong… -