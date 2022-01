Ana De Armas è nel trailer ma non nel film: spettatori fanno causa a Universal (Di domenica 23 gennaio 2022) Due spettatori hanno fatto causa a Universal per 5 milioni di dollari perché Ana De Armas compare nel trailer di Yesterday ma non nel montaggio finale del film. I trailer sono un mezzo fondamentale per creare hype attorno a un film. Due fan hanno deciso di intentare una causa da 5 milioni di dollari contro Universal perché Ana De Armas compare nel trailer di Yesterday ma non nel montaggio finale del film. Come riportato da Cinema Blend, due spettatori, Peter Michael Rosza e Conor Woulfe, hanno deciso di intentare una causa da 5 milioni di dollari contro Universal Pictures, rea di averli spinti ad acquistare Yesterday su ... Leggi su movieplayer (Di domenica 23 gennaio 2022) Duehanno fattoper 5 milioni di dollari perché Ana Decompare neldi Yesterday ma non nel montaggio finale del. Isono un mezzo fondamentale per creare hype attorno a un. Due fan hanno deciso di intentare unada 5 milioni di dollari controperché Ana Decompare neldi Yesterday ma non nel montaggio finale del. Come riportato da Cinema Blend, due, Peter Michael Rosza e Conor Woulfe, hanno deciso di intentare unada 5 milioni di dollari controPictures, rea di averli spinti ad acquistare Yesterday su ...

