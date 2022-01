Altro che Africa, quante gaffe nel pallone d’Europa (Di sabato 22 gennaio 2022) Da due settimane è in corso la Coppa d’Africa più odiata e osteggiata di sempre. Quest’edizione era già slittata due volte: la seconda per il Covid, la prima perché non si può giocare a calcio in Camerun in estate, durante la stagione delle piogge. Con lei ce l’hanno moltissimi presidenti, allenatori e semplici tifosi che non si capacitano che campioni del calibro di Salah, Mané, Mahrez, Kessié o Koulibaly, profumatamente pagati dai rispettivi club, debbano andare a metà stagione nel Continente Nero a rischiare le gambe e magari persino la salute per le loro sciocche e irrilevanti Nazionali, come ebbe a dire in tv Fabio Capello qualche settimana fa (“Non si sa mai come tornano i giocatori quando vanno in Africa, rischiano di prendere la malaria!”). Del resto l’Africa raggruppa appena un miliardo e 300 milioni di terrestri: una platea ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 22 gennaio 2022) Da due settimane è in corso la Coppa d’più odiata e osteggiata di sempre. Quest’edizione era già slittata due volte: la seconda per il Covid, la prima perché non si può giocare a calcio in Camerun in estate, durante la stagione delle piogge. Con lei ce l’hanno moltissimi presidenti, allenatori e semplici tifosi che non si capacitano che campioni del calibro di Salah, Mané, Mahrez, Kessié o Koulibaly, profumatamente pagati dai rispettivi club, debbano andare a metà stagione nel Continente Nero a rischiare le gambe e magari persino la salute per le loro sciocche e irrilevanti Nazionali, come ebbe a dire in tv Fabio Capello qualche settimana fa (“Non si sa mai come tornano i giocatori quando vanno in, rischiano di prendere la malaria!”). Del resto l’raggruppa appena un miliardo e 300 milioni di terrestri: una platea ...

