"Allegri? Perché lo detesto". Il dramma segreto di Maria Chiara, trovata morta in casa: parole pesantissime (Di sabato 22 gennaio 2022) "Morte naturale". Sarebbe questa la motivazione dietro il decesso di Maria Chiara Gavioli. La 47enne, ex modella proveniente da una famiglia di imprenditori, è stata trovata dalla colf nella sua villa di Mogliano Veneto dove abitava con i figli di 15 e 9 anni. Per lei, però, non c'è stato nulla da fare. La sua scomparsa ha destato parecchio scalpore, anche per la sua notorietà. Chi la conosceva, dice che la Maria Chiara privata era ben diversa da come appariva. L'ex modella infatti era una persona fragile, il cui umore era un continuo sali e scendi. "Sono stata molto male ma ora sto bene, anzi, benissimo", diceva lo scorso anno. Eppure altre volte si sfogava raccontando che "Nessuno mi considera". Della sua vita si conoscono anche i tanti amori. Come quello con Massimiliano ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) "Morte naturale". Sarebbe questa la motivazione dietro il decesso diGavioli. La 47enne, ex modella proveniente da una famiglia di imprenditori, è statadalla colf nella sua villa di Mogliano Veneto dove abitava con i figli di 15 e 9 anni. Per lei, però, non c'è stato nulla da fare. La sua scomparsa ha destato parecchio scalpore, anche per la sua notorietà. Chi la conosceva, dice che laprivata era ben diversa da come appariva. L'ex modella infatti era una persona fragile, il cui umore era un continuo sali e scendi. "Sono stata molto male ma ora sto bene, anzi, benissimo", diceva lo scorso anno. Eppure altre volte si sfogava raccontando che "Nessuno mi considera". Della sua vita si conoscono anche i tanti amori. Come quello con Massimiliano ...

Advertising

juventusfc : Allegri ?? «Stiamo vivendo un buon momento, ma il percorso è lungo e siamo indietro in classifica. Domani sarà una p… - juventusfc : Allegri ?? «All'andata abbiamo giocato bene per 75 minuti ma poi il Milan ha rischiato addirittura di vincere, perch… - romeoagresti : #Allegri: “Milan modello per ricostruire? Hanno lavorato bene, hanno fatto le cose in modo ordinato e hanno scelto… - Roberta_Siro : RT @LucaFioretti13: #Allegri in conferenza stampa: “Come ho già detto più volte, la rosa è questa e rimarrà questa, anche perché mancano or… - Roberta_Siro : RT @LucaFioretti13: #Allegri in conferenza stampa: “#Dybala sta meglio fisicamente, sta crescendo ed è molto sereno, e questo lo aiuta perc… -