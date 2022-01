Allegri: «Per il Milan sono tutti disponibili, speriamo di azzeccare la formazione» (Di sabato 22 gennaio 2022) «Non facciamo progetti, viviamo partita dopo partita, a fine febbraio vediamo dove stiamo. I tre punti domani sono importanti, ma sappiamo che non è semplice. Il Milan ha caratteristiche tecniche di alto livello e ha fatto tanti risultati positivi». «Stiamo tutti bene e disponibili tranne Bonucci e Ramsey, speriamo di azzeccare la formazione. Cerchiamo di fare risultato domani, non sarà semplice, il Milan fa bene da tempo e faccio i complimenti a Pioli». «Le prime quattro partite di campionato ci hanno messo in condizione di rincorrere. Ma è anche vero che se davanti sbagliano due partite gli si può arrivare addosso. Adesso chiudiamo bene prima della sosta e poi pensiamo a febbraio». «Fisicamente Dybala sta bene e mentalmente è molto sereno, il che lo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 22 gennaio 2022) «Non facciamo progetti, viviamo partita dopo partita, a fine febbraio vediamo dove stiamo. I tre punti domaniimportanti, ma sappiamo che non è semplice. Ilha caratteristiche tecniche di alto livello e ha fatto tanti risultati positivi». «Stiamobene etranne Bonucci e Ramsey,dila. Cerchiamo di fare risultato domani, non sarà semplice, ilfa bene da tempo e faccio i complimenti a Pioli». «Le prime quattro partite di campionato ci hanno messo in condizione di rincorrere. Ma è anche vero che se davanti sbagliano due partite gli si può arrivare addosso. Adesso chiudiamo bene prima della sosta e poi pensiamo a febbraio». «Fisicamente Dybala sta bene e mentalmente è molto sereno, il che lo ...

