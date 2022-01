Alfonso Signorini su Katia Ricciarelli senza mezzi termini: “La sua presenza …” (Di sabato 22 gennaio 2022) Continuiamo a parlare del Grande Fratello vip e di una delle protagoniste di questa edizione del reality, ovvero Katia Ricciarelli. Ebbene, di lei sembra che in questi giorni ne ha parlato proprio lui Alfonso Signorini il noto conduttore del reality dopo le polemiche sorte sia dentro che fuori dalla casa. Ma cosa ha dichiarato il noto conduttore televisivo? Grande fratello vip 6, Alfonso Signorini spiega perché non ha squalificato Katia Ricciarelli e Lulù Selassiè Sembra che in qualche modo il comportamento di Katia Ricciarelli in questi mesi abbia in diverse occasioni creato delle polemiche all’interno della casa, ma anche fuori. Visto quanto accaduto in queste settimane, sembra che Alfonso ... Leggi su baritalianews (Di sabato 22 gennaio 2022) Continuiamo a parlare del Grande Fratello vip e di una delle protagoniste di questa edizione del reality, ovvero. Ebbene, di lei sembra che in questi giorni ne ha parlato proprio luiil noto conduttore del reality dopo le polemiche sorte sia dentro che fuori dalla casa. Ma cosa ha dichiarato il noto conduttore televisivo? Grande fratello vip 6,spiega perché non ha squalificatoe Lulù Selassiè Sembra che in qualche modo il comportamento diin questi mesi abbia in diverse occasioni creato delle polemiche all’interno della casa, ma anche fuori. Visto quanto accaduto in queste settimane, sembra che...

