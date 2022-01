Alex lascia Delia e ha occhi solo per Soleil: “Non sono qui per recuperare il mio matrimonio” (Di sabato 22 gennaio 2022) Alex Belli continua a parlare di amore libero ma non fa nessuna chiarezza sul suo rapporto con la moglie , Delia, o con Soleil. Durante la diretta di venerdì sera Belli ha incontrato entrambe ma la passione che ha con l’infuencer non è equiparabile a quella con la moglie. «Voglio fare il punto su alcune cose che non mi sono piaciute – chiede Soleil ad Alex – la prima è perchè siete in questa crisi e Delia sta qui? Ho trovato tutto un po’ strano, fuori hanno parlato di teatro. Un’altra cosa è che lei è entrata dicendo delle cose molto pesanti sul “cosa è successo sotto le coperte” e vorrei tocca a te dirlo e me lo devi per rispetto. Ero la prima a volerti chiedere una posizione in questa storia». «La nostra amicizia è la causa di tutto questo e io ti difendo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 22 gennaio 2022)Belli continua a parlare di amore libero ma non fa nessuna chiarezza sul suo rapporto con la moglie ,, o con. Durante la diretta di venerdì sera Belli ha incontrato entrambe ma la passione che ha con l’infuencer non è equiparabile a quella con la moglie. «Voglio fare il punto su alcune cose che non mipiaciute – chiedead– la prima è perchè siete in questa crisi esta qui? Ho trovato tutto un po’ strano, fuori hanno parlato di teatro. Un’altra cosa è che lei è entrata dicendo delle cose molto pesanti sul “cosa è successo sotto le coperte” e vorrei tocca a te dirlo e me lo devi per rispetto. Ero la prima a volerti chiedere una posizione in questa storia». «La nostra amicizia è la causa di tutto questo e io ti difendo ...

BimbiElena : @INFOGF22 @chiara_sciuto @Auro_27 @AXBproduction Io vedo Alex esausto può essere secondo me lunedì lui lascia Delia sbaglio? - 361_magazine : Aldo Montano e Alex Belli non si sopportano. Hanno litigato in casa e sui social e adesso anche in studio - FolliClaudia1 : Grande Fratello Vip 36a puntata/ Diretta, eliminato: nominati Soleil, Kabir, Federica - BimbiElena : @solexgf @INFOGF22 Non può essere un addio perché con stasera si vedeva che loro comunicano tra di loro e si tutela… - infoitcultura : Gf Vip, Alfonso Signorini perde le staffe: «Se Delia non lascia Alex entro io e lo faccio per lei» -