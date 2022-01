Alex Belli lascia Delia Duran? La frase che fa pensare che sia finito l’amore tra i due vip del Grande Fratello (Di domenica 23 gennaio 2022) Non è ancora finita l’epopea Belli-Sorge-Duran e certo non sembra accennare a frenarsi proprio adesso che Delia Duran è entrata nella Casa e si trova al fianco dell’acerrima “nemica”, Soleil Sorge, chiacchierato presunta flirt del marito Alex Belli. Alex Belli e l’aereo sulla Casa: il dramma dei Solex Già Durante la diretta televisiva di ieri sera si intuiva che ci fosse una qual certa maretta tra Alex Belli e Delia Duran. La miccia che ha fatto esplodere la bomba è stato un aereo che è stato fatto volare (e commissionato da alcuni fan) sopra la Casa, con la scritta “Solex it’s real, always connected”. Questo semplice gesto avrebbe fatto crollare ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 23 gennaio 2022) Non è ancora finita l’epopea-Sorge-e certo non sembra accennare a frenarsi proprio adesso cheè entrata nella Casa e si trova al fianco dell’acerrima “nemica”, Soleil Sorge, chiacchierato presunta flirt del maritoe l’aereo sulla Casa: il dramma dei Solex Giàte la diretta televisiva di ieri sera si intuiva che ci fosse una qual certa maretta tra. La miccia che ha fatto esplodere la bomba è stato un aereo che è stato fatto volare (e commissionato da alcuni fan) sopra la Casa, con la scritta “Solex it’s real, always connected”. Questo semplice gesto avrebbe fatto crollare ...

