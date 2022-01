Alessio Boni: chi è, età, carriera, libro, film, chi è la moglie, figlio, altezza, Instagram (Di sabato 22 gennaio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento del weekend con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi, sabato 22 gennaio, anche l’attore Alessio Boni, che si racconterà a cuore aperto ai microfoni di Silvia Toffanin. Alessio Boni: chi è, età, carriera Alessio Boni è nato a Sarnico, in provincia di Bergamo, il 4 luglio del 1966, sotto il segno del Cancro. È uno degli attori italiani più amati dal pubblico del grande schermo. La sua famiglia è di umili origini: la madre è una casalinga, mentre il padre è un piastrellista di professione. Alessio infatti, ha anche raccontato più volte di aver aiutato il padre nel suo lavoro all’età di 14 anni, per poi prestare servizio per un anno e mezzo per la Polizia di Stato a Milano. Di questa esperienza ha raccontato a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 22 gennaio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento del weekend con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi, sabato 22 gennaio, anche l’attore, che si racconterà a cuore aperto ai microfoni di Silvia Toffanin.: chi è, età,è nato a Sarnico, in provincia di Bergamo, il 4 luglio del 1966, sotto il segno del Cancro. È uno degli attori italiani più amati dal pubblico del grande schermo. La sua famiglia è di umili origini: la madre è una casalinga, mentre il padre è un piastrellista di professione.infatti, ha anche raccontato più volte di aver aiutato il padre nel suo lavoro all’età di 14 anni, per poi prestare servizio per un anno e mezzo per la Polizia di Stato a Milano. Di questa esperienza ha raccontato a ...

