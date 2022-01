Alessandro Baricco ha la leucemia. Lo scrittore sarà curato con le cellule staminali della sorella Enrica (Di sabato 22 gennaio 2022) Alessandro Baricco ha la leucemia. Con un post sui social, lo scrittore torinese di 63 anni ha annunciato la grave malattia che lo ha colpito: “Ehm, c’è una notizia da dare e questa volta la devo proprio dare io, personalmente. Non è un granché – avverte Baricco -. Quel che è successo è che cinque mesi fa mi hanno diagnosticato una leucemia mielomonocitica cronica. Ci sono rimasto male”. Il trapianto di cellule staminali donate dalla sorella Enrica Lo scrittore spiega nel post che “quando hai una malattia del genere, la cosa migliore che puoi fare è sottoporti a un trapianto di cellule staminali del sangue”. E così farà: lo scrittore infatti verrà ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 22 gennaio 2022)ha la. Con un post sui social, lotorinese di 63 anni ha annunciato la grave malattia che lo ha colpito: “Ehm, c’è una notizia da dare e questa volta la devo proprio dare io, personalmente. Non è un granché – avverte-. Quel che è successo è che cinque mesi fa mi hanno diagnosticato unamielomonocitica cronica. Ci sono rimasto male”. Il trapianto didonate dallaLospiega nel post che “quando hai una malattia del genere, la cosa migliore che puoi fare è sottoporti a un trapianto didel sangue”. E così farà: loinfatti verrà ...

