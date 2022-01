Alessandria-Benevento, Serie B: probabili formazioni e diretta TV (Di sabato 22 gennaio 2022) Alessandria-Benevento oggi al “Mocccagatta” dalle 14.00, per la 20a giornata del campionato di Serie B 21-22. I Grigi inaugurano il proprio 2022 nel segno di una gara impegnativa e che tuttavia deve saper diventare utile in chiave salvezza. La formazione campana, però, punta al vertice e dunque alla vittoria odierna. Così le probabili formazioni del match. Statistiche e curiosità di Alessandria-Benevento L’Alessandria, alle prese con la corsa salvezza, ha chiuso il 2021 con la vittoria in trasferta centrata ai danni della Reggina (4-0), poi seguita, tuttavia, dal ko interno subito con il Parma, vincente con il punteggio di 2-0 e le reti di Vazquez e Benedyczak. Prima della sfida odierna, la formazione di Moreno Longo vanta in classifica 17 punti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 22 gennaio 2022)oggi al “Mocccagatta” dalle 14.00, per la 20a giornata del campionato diB 21-22. I Grigi inaugurano il proprio 2022 nel segno di una gara impegnativa e che tuttavia deve saper diventare utile in chiave salvezza. La formazione campana, però, punta al vertice e dunque alla vittoria odierna. Così ledel match. Statistiche e curiosità diL’, alle prese con la corsa salvezza, ha chiuso il 2021 con la vittoria in trasferta centrata ai danni della Reggina (4-0), poi seguita, tuttavia, dal ko interno subito con il Parma, vincente con il punteggio di 2-0 e le reti di Vazquez e Benedyczak. Prima della sfida odierna, la formazione di Moreno Longo vanta in classifica 17 punti ...

Advertising

marcohilo : RT @ASRomaGiovanili: Alle ore 14:00 Alessandria-Benevento. Per chi non lo avesse fatto prima, una buona occasione per vedere in campo Tomm… - ASRomaGiovanili : Alle ore 14:00 Alessandria-Benevento. Per chi non lo avesse fatto prima, una buona occasione per vedere in campo T… - Max_Mogavero : Il #Benevento va ad #Alessandria per ritrovare la vittoria e inaugurare al meglio il girone di ritorno: Caserta pun… - TUTTOB1 : Il Sannio Quotidiano: 'Benevento ad Alessandria per vincere' - infobeto_com : Italy Alessandria - Benevento -