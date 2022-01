Adriana Volpe al veleno contro Alex Belli che, fuori di sè, le risponde a tono (Di sabato 22 gennaio 2022) Nel corso della puntata di ieri sera, venerdì 21 gennaio 2022 è andata in scena una nuova puntata del Grande fratello vip. Come sempre la puntata è stata ricca di colpi di scena e tanti sono stati i momenti di forte emozione ma anche di forte tensione. Uno di questi è stato sicuramente quello in cui Alex Belli, l’ex gieffino, ha fatto ritorno all’interno della casa lasciando tutti senza parole. Ad ogni modo, sembra che Alex non sia entrato per avere un confronto solo con la moglie, ma ha avuto modo di incontrare anche Soleil, la quale da questo confronto ne è uscita ancora più confusa. Ma vediamo di capire cosa è accaduto. Grande fratello vip 6, Alex Belli fa ritorno in casa Alex Belli è entrato in casa ed ha avuto un confronto con la moglie e poi anche con ... Leggi su baritalianews (Di sabato 22 gennaio 2022) Nel corso della puntata di ieri sera, venerdì 21 gennaio 2022 è andata in scena una nuova puntata del Grande fratello vip. Come sempre la puntata è stata ricca di colpi di scena e tanti sono stati i momenti di forte emozione ma anche di forte tensione. Uno di questi è stato sicuramente quello in cui, l’ex gieffino, ha fatto ritorno all’interno della casa lasciando tutti senza parole. Ad ogni modo, sembra chenon sia entrato per avere un confronto solo con la moglie, ma ha avuto modo di incontrare anche Soleil, la quale da questo confronto ne è uscita ancora più confusa. Ma vediamo di capire cosa è accaduto. Grande fratello vip 6,fa ritorno in casaè entrato in casa ed ha avuto un confronto con la moglie e poi anche con ...

