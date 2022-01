Adesso potrai allenare il tuo caro amato Diego Lutto nel mondo del calcio | è morto Di Marzio | scopritore di Maradona

(Di sabato 22 gennaio 2022)neldel. ÈGianni Di, allenatore e dirigente sportivo, che fu il primo a scoprire il talento diArmando. A dare l'annuncio il figlio Gianluca Disu Twitter. "Efinalmente allenarlo il tuo: sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto e non sarò l'unico a non dimenticarti mai". Subito dopo è arrivato il cordoglio del Napoli: "Il Presidente De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al dolore della famiglia Diper la scomparsa delGianni, storico e indimenticabile allenatore della squadra azzurra". La carriera di ...

"Efinalmente allenarlo il tuo caro amato Diego - si legge nel messaggio condiviso sui social dal figlio giornalista, Gianluca Di Marzio - Sei stato un grande papà, mi hai insegnato ...Ad annunciare la scomparsa il figlio Gianluca con un tweet pubblicato sul suo profilo: 'Efinalmente allenarlo il tuo caro amato Diego. Sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto ..."E adesso potrai finalmente allenarlo il tuo caro amato Diego. Sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto e non sarò l’unico a non dimenticarti mai @misterdimarzio", scrive su Twitter Gianluca, ...Roma, 22 gennaio 2022 - Addio Gianni Di Marzio, 82 anni, ex allenatore, dirigente e opinionista sportivo. Il triste annuncio della morte è stato dato dal figlio Gianluca, giornalista di Sky Sport, su ...