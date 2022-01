Addio Gianni Di Marzio | muore a 82 lo scopritore di Maradona e CR7 Il Seminatore d' oro fece grandi Cosenza e Catanzaro

(Di sabato 22 gennaio 2022) Scoprì Diego Armando, suggerendone l'acquisto al presidente del Napoli, Ferlaino (operazione che andò in porto tempo dopo) e segnalò per primo Cristiano Ronaldo . Basterebbe questo per ...

L'unico tentativo di trait d'union è stato proprioDi Marzio, che riuscì a vincere con le due società. Non si è mai sbilanciato su quale squadra abbia amato di più, ma non per questo è ...Di Marzio, ex allenatore e dirigente sportivo italiano, consulente del Palermo. L'annuncio è stato dato dal figlio Gianluca, giornalista a Sky. Di Marzio, 82 anni, aveva avuto un'ottima ...TORINO - Il mondo del calcio piange la scomparsa di Gianni Di Marzio, deceduto all'età di 82 anni. A darne l'annuncio il figlio Gianluca, giornalista di Sky Sport, sui social network: "E adesso potrai ...Lutto nel mondo del calcio che piange la scomparsa di Gianni Di Marzio, ex allenatore e dirigente oltre che opinionista televisivo e radiofonico ...