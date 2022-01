Addio Gianni Di Marzio | muore a 82 lo scopritore di Maradona e CR7 Fece grandi Cosenza e Catanzaro

(Di sabato 22 gennaio 2022) Scoprì Diego Armando, suggerendone l'acquisto al presidente del Napoli, Ferlaino (operazione che andò in porto tempo dopo) e segnalò per primo Cristiano Ronaldo . Basterebbe questo per ...

Uno dei saluti più affettuosi a Di Marzio arriva da Claudio Ranieri, un altro grande allenatore che ha guidato l'undici partenopeo: ", sei stato il mio allenatore per cinque anni e mio ...Di Marzio è stato da sempre appassionato di calcio, ricoprendo molti ruoli nella sua vita. Da calciatore ha smesso presto a causa di un infortunio, intraprendendo la carriera di allenatore. La ...A Padova dove abitava da anni, è morto all’età di 82 anni Gianni Di Marzio ex allenatore del Napoli. Nato a Napoli l’8 gennaio del 1940 Gianni Di Marzio è stato un calciatore di Ischia e Boys Caivanes ...Il cordoglio del club rosanero per la scomparsa di Gianni Di Marzio, ex tecnico del Palermo nella stagione 1991-92 ...