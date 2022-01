Accademia di Belle Arti Frosinone | il saluto del presidente De Vellis

Leggi su italiasera

(Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – Un lungo, un ringraziamento sentito quello di Ennio Dedell’didialla fine del suo secondo mandato che in una lettera definisce “intenso e appassionato”. “L’didirappresenta un importante punto di riferimento culturale per la città die tutta la provincia, non solo per la qualità della didattica, riconosciuta a livello internazionale, ma anche per il valore delle tante iniziativestiche e culturali, aperte alla città” scrive, ringraziando tutti i collaboratori. “La direzione didattica, gli organi accademici, i docenti e gli allievi hanno svolto, non ...