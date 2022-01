A Verissimo arriva Carolina Marconi, anticipazioni di domenica 23 gennaio (Di sabato 22 gennaio 2022) A Verissimo domani nel nuovo appuntamento arriva Carolina Marconi, anticipazioni di domenica 23 gennaio “Ho finito la chemioterapia e sono felice, sto bene”. Così Carolina Marconi, ospite per la prima volta insieme al fidanzato Alessandro Tulli domenica 23 gennaio a Verissimo, parla della fine del suo calvario di cure: “Una settimana fa ho tolto la cannula della chemio ed è stata la conclusione di un incubo, ma anche di un percorso che ha avuto i suoi lati positivi, come il rafforzamento della nostra coppia”. E aggiunge: “Inizio a sentire i capelli che ricrescono. Ogni tanto prendo la spazzola e mi pettino, solo per ricordarmi come si faceva”. Leggi anche –> tali e quali 2022 al ... Leggi su 361magazine (Di sabato 22 gennaio 2022) Adomani nel nuovo appuntamentodi23“Ho finito la chemioterapia e sono felice, sto bene”. Così, ospite per la prima volta insieme al fidanzato Alessandro Tulli23, parla della fine del suo calvario di cure: “Una settimana fa ho tolto la cannula della chemio ed è stata la conclusione di un incubo, ma anche di un percorso che ha avuto i suoi lati positivi, come il rafforzamento della nostra coppia”. E aggiunge: “Inizio a sentire i capelli che ricrescono. Ogni tanto prendo la spazzola e mi pettino, solo per ricordarmi come si faceva”. Leggi anche –> tali e quali 2022 al ...

