A Los Angeles una mostra su vita e musica del rapper Tupac Shakur (Di sabato 22 gennaio 2022) A Los Angeles ha aperto una mostra che esplora la vita e la musica di Tupac Shakur, rapper ucciso a Las Vegas nel 1996. Fra le opere esposte proiezioni in 3d dei suoi tatuaggi, la copia del suo studio di registrazione, testi di canzoni scritti di suo pugno con temi come la brutalità della polizia e l'ingiustizia sociale.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/01/A-Los-Angeles-una-mostra-su-vita-e-musica-del-rapper-Tupac-Shakur 20220122 video 16334371.mp4"/video Leggi su ilfogliettone (Di sabato 22 gennaio 2022) A Losha aperto unache esplora lae ladiucciso a Las Vegas nel 1996. Fra le opere esposte proiezioni in 3d dei suoi tatuaggi, la copia del suo studio di registrazione, testi di canzoni scritti di suo pugno con temi come la brutalità della polizia e l'ingiustizia sociale.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/01/A-Los--una--su--e--del-20220122 video 16334371.mp4"/video

La figlia di Kurt Cobain: "Piango ogni volta che ascolto 'Dumb'" 22 gen 2022 - La modella sul brano: "È una versione minimale della percezione che mio padre aveva di se stesso".

NBA Rumors: Rockets disposti a una trade tra John Wall e Russell Westbrook? Secondo il reporter ci sarebbe un team pronto a rilevare il pesante contratto dell’ex UCLA, che prevede una player option da oltre 47 milioni per la prossima stagione. Si tratta degli Houston Rockets, ...

