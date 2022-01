A che ora gareggia Sofia Goggia nel superG di Cortina? Programma 23 gennaio, canale tv, streaming (Di sabato 22 gennaio 2022) Sofia Goggia disputerà il superG di Cortina d’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. La gara, in Programma domenica 23 gennaio (ore 11.45), vedrà la partecipazione della bergamasca, che andrà a caccia della doppietta sulla pista Olimpia delle Tofane. Dopo il trionfo ottenuto sabato in discesa libera, l’azzurra punterà al bis per allungare nella classifica di specialità e per avvicinarsi a Mikaela Shiffrin nella graduatoria generale. La bergamasca, in stagione già capace di vincere due superG, ha scelto il pettorale numero 13. La gara scatterà alle ore 11.45, dunque la nostra portacolori dovrebbe partire attorno alle ore 12.00-12.05 (salvo ritardi dovuti a cadute, maltempo e via dicendo). Sofia Goggia ha ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022)disputerà ildid’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. La gara, indomenica 23(ore 11.45), vedrà la partecipazione della bergamasca, che andrà a caccia della doppietta sulla pista Olimpia delle Tofane. Dopo il trionfo ottenuto sabato in discesa libera, l’azzurra punterà al bis per allungare nella classifica di specialità e per avvicinarsi a Mikaela Shiffrin nella graduatoria generale. La bergamasca, in stagione già capace di vincere due, ha scelto il pettorale numero 13. La gara scatterà alle ore 11.45, dunque la nostra portacolori dovrebbe partire attorno alle ore 12.00-12.05 (salvo ritardi dovuti a cadute, maltempo e via dicendo).ha ...

Advertising

GuidoDeMartini : «Ho buttato le linee guida per curare: ora l'Ordine vuole sospendermi» La Bussola incontra Gerardo Torre, il medico… - Agenzia_Ansa : Una ventottenne positiva al Covid e non vaccinata è morta al Policlinico Umberto I di Roma. Quando si è capito che… - sbonaccini : Ora è ufficiale! Munzir e il piccolo Mustafa saranno curati al Centro protesi Vigorso di Budrio. Entrambi siriani… - Monky_2405 : @Fede_chan86 @AXBproduction Ma tra i due preferisco lei anche io, il fatto è che secondo me lei è complice di tutto… - ArielTe1 : @jminne23 Ciao cara Jan,finalmente! Sono tanto contenta per te,meno male! Era ora che ti dessero le tue medicine,be… -