A “C’è posta per te” Luca Argentero e Roberto Baggio

Questa sera a "C'è posta per te" saranno ospiti del people-show condotto da Maria De Filippi Luca Argentero e Roberto Baggio Al via stasera, sabato 22 gennaio, il terzo appuntamento con Maria De Filippi e il suo "C'è posta per te". In prima serata su Canale 5 andrà in onda il people-show con due ospiti: Roberto Baggio e Luca Argentero. Entrambi sono stati già ospiti del programma di Maria De Filippi e quindi per loro si tratta di un ritorno. Il "Divin Codino" (55 anni), ex stella di diverse squadre, come Brescia, Juventus, Milan e Inter, Vicenza, Fiorentina e Bologna, nonché della Nazionale, stasera sarà uno dei protagonisti del programma e siederà dietro la busta, per fare un regalo a uno dei protagonisti dello show

