2×1000, nel 2021 Italia Viva ha raggiunto quota +11% di contributi (Di sabato 22 gennaio 2022) ROMA – "La vicinanza, l'affetto e il sostegno che ci dimostrate ogni giorno è davvero fonte di gratitudine infinita per noi. Il 2021 con le scelte che avete fatto del 2×1000 abbiamo raggiunto quota +11% di contributi. Con un gesto semplice sulla dichiarazione dei redditi, indicando il codice C46, avete aiutato la crescita sui territori di Italia Viva. Un contributo, il vostro, che in tante realtà ha consentito di poter inaugurare le sedi, svolgere manifestazioni e rafforzare quel presidio politico e riformista facendolo divenire punto di riferimento per tante persone. Ancora una volta grazie di cuore". Lo scrive su Facebook Teresa Bellanova, vice ministra alle infrastrutture ed esponente di Italia Viva.

