22esima giornata Eurolega 2021/22: Milano domina a Mosca (Di sabato 22 gennaio 2022) Terza vittoria consecutiva per l'Olimpia Milano che passa sul campo del Cska Mosca agganciando il terzo posto in classifica. Nella 22esima giornata Eurolega 2021/22, i ragazzi di Messina domano i russi fin dall'inizio resistendo anche ai loro tentativi di rimonta. Decisivi i 13 punti di Daniels e Hall, e i 5 rimbalzi di Melli. 22esima giornata Eurolega 2021/22: Milano compie un'impresa a Mosca? Con una prestazione convincente i meneghini hanno la meglio sui moscoviti bissando il successo dell'andata. Il roster di Messina parte benissimo con una tripla di Hall che si porta sul 9-2. I padroni di casa si riavvicinano, ma le due triple di Daniels consentono a Milano ...

