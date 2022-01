18enne morto durante l’ultimo giorno di stage: inchiesta per omicidio colposo (Di sabato 22 gennaio 2022) La Procura di Udine ha aperto un procedimento per l’ipotesi di omicidio colposo al momento a carico del legale rappresentante, come datore di lavoro, in merito all’incidente avvenuto nello stabilimento della Burimec di Lauzacco, in cui ha perso la vita il giovane stagista Lorenzo Parelli mentre faceva uno stage. In una nota la Procura sottolinea la “necessità di svolgere attività di accertamento irripetibile nelle forme garantite di legge, al fine di addivenire ad una compiuta ricostruzione della dinamica dell’infortunio mortale”. La procura di Udine, appunto, ha aperto un procedimento per l’ipotesi di omicidio colposo, al momento a carico del legale rappresentante, come datore di lavoro, dopo il tragico incidente avvenuto nello stabilimento della Burimec di Lauzacco. La procura ha sottolineato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 22 gennaio 2022) La Procura di Udine ha aperto un procedimento per l’ipotesi dial momento a carico del legale rappresentante, come datore di lavoro, in merito all’incidente avvenuto nello stabilimento della Burimec di Lauzacco, in cui ha perso la vita il giovane stagista Lorenzo Parelli mentre faceva uno. In una nota la Procura sottolinea la “necessità di svolgere attività di accertamento irripetibile nelle forme garantite di legge, al fine di addivenire ad una compiuta ricostruzione della dinamica dell’infortunio mortale”. La procura di Udine, appunto, ha aperto un procedimento per l’ipotesi di, al momento a carico del legale rappresentante, come datore di lavoro, dopo il tragico incidente avvenuto nello stabilimento della Burimec di Lauzacco. La procura ha sottolineato ...

