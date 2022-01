Zona gialla e arancione, colori regioni da lunedì 24 gennaio: regole (Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – Altre due regioni in Zona gialla (Puglia e Sardegna) e 4 regioni in Zona arancione (Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia) da lunedì 24 gennaio. Mentre le regioni chiedono di superare il meccanismo delle zone a colori. I cambi di fascia, annunciati dal ministero della Salute, alla luce dei dati del monitoraggio settimanale sull’andamento di Covid-19, il ministro Roberto Speranza ha firmato la nuova ordinanza. A fare da ago della bilancia gli alti tassi di occupazione non solo delle terapie intensive, ma anche dei reparti ordinari. Parametri zone e misure A oggi esistono quattro fasce di rischio, legate a quattro colori: Zona bianca, ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – Altre duein(Puglia e Sardegna) e 4in(Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia) da24. Mentre lechiedono di superare il meccanismo delle zone a. I cambi di fascia, annunciati dal ministero della Salute, alla luce dei dati del monitoraggio settimanale sull’andamento di Covid-19, il ministro Roberto Speranza ha firmato la nuova ordinanza. A fare da ago della bilancia gli alti tassi di occupazione non solo delle terapie intensive, ma anche dei reparti ordinari. Parametri zone e misure A oggi esistono quattro fasce di rischio, legate a quattrobianca, ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, balzo di casi: da lunedì Sardegna in zona gialla #sardegna - RaiNews : Puglia e Sardegna in zona gialla, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia in arancione. In zona bianca r… - SkyTG24 : Covid #Lombardia, Fontana: “Regione resta in zona gialla” - vincenzoaf : ????PUGLIA, ZONA GIALLA da Lunedì 24 Gennaio Ufficiale il passaggio della Puglia dalla fascia bianca a quella gialla.… - viverepesaro : Covid, le Marche restano in zona gialla. Acquaroli: 'Gli ultimi tre giorni ci hanno salvato' -