Zona arancione Sicilia, Piemonte, Abruzzo e Friuli. Puglia e Sardegna diventano gialle. Speranza firma l'ordinanza (Di venerdì 21 gennaio 2022) La pandemia rallenta in Italia. Secondo il report settimanale dell'Iss l'Rt nazionale è in calo a 1,31. Resta stabile il tasso di occupazione in terapia intensiva: è al... Leggi su ilmattino (Di venerdì 21 gennaio 2022) La pandemia rallenta in Italia. Secondo il report settimanale dell'Iss l'Rt nazionale è in calo a 1,31. Resta stabile il tasso di occupazione in terapia intensiva: è al...

Advertising

SkyTG24 : Covid, il #Piemonte passa in zona arancione. I ricoveri sono 2.195 - Adnkronos : Attesa per oggi la firma del premier al #Dpcm con la lista dei negozi dove non sarà obbligatorio avere il… - TgLa7 : #Musumeci: #Sicilia si avvicina alla zona arancione. Il Governatore: reparti di terapia intensiva pieni di non vac… - AuroraFantin : Lunedì entriamo in zona arancione e io non so ancora cosa mettermi. - Emanuele4Music : Covid, 4 Regioni in zona arancione e 2 in zona gialla: quali sono e cosa cambia -