Zona arancione, c'è la firma: le quattro regioni dove tornano le restrizioni. E altre due... (Di venerdì 21 gennaio 2022) Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia passeranno in Zona arancione, mentre Puglia e Sardegna si coloreranno di giallo a partire da lunedì 24 gennaio. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'apposita ordinanza a seguito dell'ultimo monitoraggio settimanale del Comitato tecnico scientifico. Per il momento, quindi, in Zona bianca restano solo Umbria, Molise e Basilicata. Per passare in Zona arancione occorre superare contemporaneamente tre indicatori: il 20% dei posti letto occupati in terapia intensiva, il 30% dei posti letto occupati nei reparti ordinari e un'incidenza settimanale di contagi oltre i 150 casi ogni 100mila abitanti. Ma quali sono le differenze tra Zona bianca, Zona gialla e Zona arancione?

