Zona arancione: 4 regioni rischiano il cambio di colore, ecco quali (Di venerdì 21 gennaio 2022) Con l'aumento dei casi, e delle occupazioni nei posti letto delle terapie intensive e delle aree mediche, da lunedì 24 gennaio 4 regioni si ritroveranno in Zona arancione. Sarebbero il Friuli Venezia Giulia, il Piemonte, l'Abruzzo e la Sicilia a riportare dati allarmanti. Nel frattempo però i Presidenti di regione richiedono lo stop alle fasce a colori: "non servono più", ma la Valle D'Aosta si muove verso la Zona rossa. Le regioni che da lunedì passeranno in Zona arancione Si attendono oggi i dati di monitoraggio Iss che con la firma del Ministro della Salute Speranza, decreterebbero il passaggio di 4 regioni dalla Zona gialla a quella arancione, e un possibile passaggio di una regione alla Zona rossa.

