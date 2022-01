Zara, la più giovane donna ad aver fatto il giro del mondo su un aereo. “Ragazze, siate audaci” (Di venerdì 21 gennaio 2022) “Non lo rifarei” perché ci sono stati “momenti straordinari” ma anche altri in cui la “paura per la vita” ha prevalso. Non lo rifarebbe dunque. Eppure, Zara Rutherford, 19 anni, anglo-belga, è la più giovane donna ad aver fatto il giro del mondo da sola e anche la prima ad esserci riuscita volando su un aereo ultraleggero. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zara Rutherford (@fly.zolo) Quella di Zara è un’avventura in solitaria, una storia di ricerca della libertà, o più semplicemente la storia di un viaggio da 51mila chilometri, durato cinque mesi, sopra la testa di 52 Paesi. Questa avventura ha inizio a Bruxelles, dove Zara nasce. Il ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 21 gennaio 2022) “Non lo rifarei” perché ci sono stati “momenti straordinari” ma anche altri in cui la “paura per la vita” ha prevalso. Non lo rifarebbe dunque. Eppure,Rutherford, 19 anni, anglo-belga, è la piùadildelda sola e anche la prima ad esserci riuscita volando su unultraleggero. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daRutherford (@fly.zolo) Quella diè un’avventura in solitaria, una storia di ricerca della libertà, o più semplicemente la storia di un viaggio da 51mila chilometri, durato cinque mesi, sopra la testa di 52 Paesi. Questa avventura ha inizio a Bruxelles, dovenasce. Il ...

Chi è la più giovane pilota ad aver completato il giro del mondo Nata il 5 luglio del 2002 a Bruxelles, Zara Rutherford è figlia del pilota professionista britannico Sam Rutherford e dell'avvocato

