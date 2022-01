Wayne Santana, dopo la Dark Polo Gang il nuovo album (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il countdown è iniziato, venerdì 21 gennaio arriva il nuovo attesissimo album di Wayne Santana dopo la Dark Polo Gang, dal titolo “Succo di zenzero Vol.2”. Il disco – già anticipato dall’uscita del primo brano estratto “Marmellata feat. Rosa Chemical, Radical e Tony Effe” – segna l’atteso ritorno sulle scene di uno degli artisti più influenti della trap italiana. Parliamo infatti di un nuovo album di studio, ideale seguito del precedente “Succo di zenzero”, uscito nel 2016 e vero e proprio cult della scena urban. A partire da oggi è possibile effettuare il pre-save del disco, e pre-ordinare lo speciale box in edizione limitata. Questo contiene il Cd autografato e la T-Shirt di Succo di Zenzero, realizzata in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il countdown è iniziato, venerdì 21 gennaio arriva ilattesissimodila, dal titolo “Succo di zenzero Vol.2”. Il disco – già anticipato dall’uscita del primo brano estratto “Marmellata feat. Rosa Chemical, Radical e Tony Effe” – segna l’atteso ritorno sulle scene di uno degli artisti più influenti della trap italiana. Parliamo infatti di undi studio, ideale seguito del precedente “Succo di zenzero”, uscito nel 2016 e vero e proprio cult della scena urban. A partire da oggi è possibile effettuare il pre-save del disco, e pre-ordinare lo speciale box in edizione limitata. Questo contiene il Cd autografato e la T-Shirt di Succo di Zenzero, realizzata in ...

Ultime Notizie dalla rete : Wayne Santana A mezzanotte play! Ecco la nuova musica fuori oggi (21 gennaio) Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i singoli e gli album. Tra le uscite i dischi di Franco126, Wayne Santana, Gemello e Tancredi . I singoli 'Crescere' è il nuovo singolo dei rovere . Il brano arriva dopo 'mappamondo', 'freddo cane', 'Bim Bum Bam' e 'lupo' e anticipa il disco 'dalla terra a ...

Wayne Santana ora viaggia da solo: "Una canzone per ogni città visitata" Dopo la fine di una relazione è salito in auto e ha lasciato Milano per un po'. Wayne Santana si è messo in viaggio per l'Italia: ha fatto tappa a Parma, a Roma, a Noto, per poi tornare nella città meneghina dove ora vive. Un percorso che l'ha portato - quasi sei anni dopo il ...

Venerdì 21 gennaio l’attesissimo album di inediti di Wayne Santana Esce venerdì 21 gennaio l’attesissimo album di inediti di WAYNE SANTANA dal titolo “Succo di zenzero Vol.2” (Virgin Records/Universal Music Italia). Dallo stesso giorno in rotazione radiofonica “ROXAN ...

