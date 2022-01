Watford-Norwich 0-3, che batosta per Ranieri in Premier League! Sargent fa doppietta (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Watford di Ranieri crolla in Premier League contro il Norwich. Sergent fa doppietta e Kucka, ex Milan e Genoa, fa autogol Leggi su mediagol (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ildicrolla inLeague contro il. Sergent fae Kucka, ex Milan e Genoa, fa autogol

Advertising

Mediagol : Watford-Norwich 0-3, che batosta per Ranieri in Premier League! Sargent fa doppietta - RaiSport : ?? #PremierLeague: il #Norwich inguaia #Ranieri, #Watford travolto in casa La squadra allenata dal tecnico italiano… - tcm24com : Watford, brutta caduta in casa : 3-0 del Norwich #Watford #Norwich #PremierLeague - sportli26181512 : #Ranieri, che tonfo del #Watford: black out in campo... e fuori!: Il club dei Pozzo cade 3-0 in casa con il Norwich… - GiaGianmarco : Il Norwich supera il Watford in trasferta per 3-0 grazie alla doppietta di Josh Sargent. Dopo anni con molti bassi… -