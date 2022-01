“Watercolor Eyes”, il brano di Lana Del Rey tratto dalla serie Euphoria (Di venerdì 21 gennaio 2022) MILANO – Interscope Records annuncia la collaborazione con HBO per la colonna sonora della seconda stagione della serie originale “Euphoria”. L’album, disponibile sulle piattaforme musicali digitali a partire dal 25 febbraio, conterrà nuovi brani creati appositamente per richiamare il mood e le scene dei nuovi episodi di “Euphoria”, serie drammatica targata HBO vincitrice agli Emmy®, trasmessa in Italia su Sky e NOW. Il primo singolo, disponibile da ora, è affidato alla superstar Lana Del Rey, s’intitola “Watercolor Eyes” e sarà contenuto nell’episodio in onda domenica. L’album “Euphoria Season 2 (An HBO Original series Soundtrack)” è già disponibile per il pre-order (https://Euphoria.lnk.to/SoundtrackPreOrder). Tutti ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 21 gennaio 2022) MILANO – Interscope Records annuncia la collaborazione con HBO per la colonna sonora della seconda stagione dellaoriginale “”. L’album, disponibile sulle piattaforme musicali digitali a partire dal 25 febbraio, conterrà nuovi brani creati appositamente per richiamare il mood e le scene dei nuovi episodi di “”,drammatica targata HBO vincitrice agli Emmy®, trasmessa in Italia su Sky e NOW. Il primo singolo, disponibile da ora, è affidato alla superstarDel Rey, s’intitola “” e sarà contenuto nell’episodio in onda domenica. L’album “Season 2 (An HBO Originals Soundtrack)” è già disponibile per il pre-order (https://.lnk.to/SoundtrackPreOrder). Tutti ...

Advertising

velenoallamela : Adesso si tratta solo di arrivare a Lunedì prossimo per Euphoria! - inthetvees : watercolor eyes mi ha dato delle vibes alla ultraviolence assurde - Lopinionista : “Watercolor Eyes”, il brano di Lana Del Rey tratto dalla serie Euphoria - Frax_O : RT @LanaDReyNewsIta: 'Watercolor Eyes', la nuova canzone di #LanaDelRey per la seconda stagione di #Euphoria, è ora disponibile su tutte le… - elenoireDN : arte maestria sapienza sacrificio professionalità etc -