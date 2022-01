Wall Street chiude in calo: Dow Jones - 1,30%, Nasdaq - 2,72% (Di venerdì 21 gennaio 2022) Chiusura in netto calo per Wall Street. Il Dow Jones perde l'1,30% a 34.265,50 punti, il Nasdaq il 2,72% a 13.768,92 punti e l'indice S&P500 l'1,90% a 4.397,73 punti. Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 21 gennaio 2022) Chiusura in nettoper. Il Dowperde l'1,30% a 34.265,50 punti, ilil 2,72% a 13.768,92 punti e l'indice S&P500 l'1,90% a 4.397,73 punti.

