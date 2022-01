Vuole chiudere la carriera al Napoli: Criscito può arrivare come uomo spogliatoio! (Di venerdì 21 gennaio 2022) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato: “A Napoli Jeff Bezos Vuole il polo spaziale per i viaggi su Luna e Marte, non il Napoli. RINNOVO MERTENS: LE ULTIME Mertens avrebbe scelto Andrea D’Amico per la mediazione per il contratto nuovo? Niente di più falso, non è vero. Il Napoli ha parlato con Mertens in maniera chiara: se segnerai tot gol e dimostrerai di essere quello di prima, ci sediamo a tavolino e discutiamo il rinnovo, che al momento il Napoli non ha intenzione di dare. Criscito IDEA PER IL Napoli A fine stagione potrebbe arrivare un napoletano nel Napoli. Potrebbe essere colui che sostituisce Insigne ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 21 gennaio 2022) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato: “AJeff Bezosil polo spaziale per i viaggi su Luna e Marte, non il. RINNOVO MERTENS: LE ULTIME Mertens avrebbe scelto Andrea D’Amico per la mediazione per il contratto nuovo? Niente di più falso, non è vero. Ilha parlato con Mertens in maniera chiara: se segnerai tot gol e dimostrerai di essere quello di prima, ci sediamo a tavolino e discutiamo il rinnovo, che al momento ilnon ha intenzione di dare.IDEA PER ILA fine stagione potrebbeun napoletano nel. Potrebbe essere colui che sostituisce Insigne ...

