Vono, Evangelista, Marino. Tutti i transfughi prima del voto per il Quirinale (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’ultima transfuga è Silvia Vono che, dalle file di Italia Viva, approda nella “grande famiglia” di Forza Italia. La vice presidente della commissione Trasporti si dice infatti “profondamente delusa”. Ed ecco un altro grande elettore per la corsa di Berlusconi al Colle. Diciamo però che Vono non ha alle spalle una solida militanza nelle file del centrodestra. Anzi. In Calabria, da dove proviene, è stata dirigente del partito di Antonio Di Pietro Italia dei Valori. Poi, alle ultime politiche, viene eletta a Palazzo Madama tra le file del Movimento 5 Stelle. Scontenta del grillismo, approda tra le file della neonata Italia Viva, nella quale ha militato fino a ieri. Per poi infoltire, come detto, la pattuglia di senatori forzisti. Silvia Vono, Elvira Evangelista, Bernardo MarinoEntusiastica l’accoglienza ... Leggi su formiche (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’ultima transfuga è Silviache, dalle file di Italia Viva, approda nella “grande famiglia” di Forza Italia. La vice presidente della commissione Trasporti si dice infatti “profondamente delusa”. Ed ecco un altro grande elettore per la corsa di Berlusconi al Colle. Diciamo però chenon ha alle spalle una solida militanza nelle file del centrodestra. Anzi. In Calabria, da dove proviene, è stata dirigente del partito di Antonio Di Pietro Italia dei Valori. Poi, alle ultime politiche, viene eletta a Palazzo Madama tra le file del Movimento 5 Stelle. Scontenta del grillismo, approda tra le file della neonata Italia Viva, nella quale ha militato fino a ieri. Per poi infoltire, come detto, la pattuglia di senatori forzisti. Silvia, Elvira, BernardoEntusiastica l’accoglienza ...

PapaleoDomenico : Vono (ex 5stelle) passa da Italia Viva a Forza Italia. Evangelista passa dai 5 Stelle a Italia Viva. #calciomercato - HabuRedacted : Che giro di sedie: la senatrice Evangelista lascia i 5S e va in Italia Viva; Vono lascia Italia Viva e va in Forza… -

Elvira Evangelista lascia il M5S e sceglie Italia Viva - ItaliaOggi.it Italia Oggi Elvira Evangelista lascia il M5S e sceglie Italia Viva "Sono garantista, il partito di Matteo Renzi non poteva quindi che essere il mio natutale approdo", ha detto la senatrice. La nuova entrata in Iv ...

