Volkswagen ID.4 GTX - Con la Suv elettrica in Normandia e Bretagna (Di venerdì 21 gennaio 2022) Quando raggiungiamo Fécamp, sulla costa atlantica francese, 1.500 km sono già alle mie spalle. Non ho scelto la via più breve, ma la più scenografica attraverso le Alpi svizzere già innevate, superando vari passi oltre i 2.000 metri di quota. Una bella sfida che l'elettrica ID.4 GTX supera con una certa disinvoltura, grazie alla batteria da 77 kWh e alla notevole potenza complessiva (299 CV). Di fronte al panorama selvaggio delle scogliere di Normandia, faccio il primo bilancio: attraversando la Svizzera, ho incrociato stazioni ultra fast - come quelle di Ionity - ogni 100 km e ho potuto pagare le ricariche con con il badge universale (di We Charge), con la carta di credito o anche in contanti, direttamente alla cassa della stazione di servizio. A proposito: in Svizzera e in Francia, ogni distributore di carburante disposto lungo le arterie di ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 21 gennaio 2022) Quando raggiungiamo Fécamp, sulla costa atlantica francese, 1.500 km sono già alle mie spalle. Non ho scelto la via più breve, ma la più scenografica attraverso le Alpi svizzere già innevate, superando vari passi oltre i 2.000 metri di quota. Una bella sfida che l'ID.4 GTX supera con una certa disinvoltura, grazie alla batteria da 77 kWh e alla notevole potenza complessiva (299 CV). Di fronte al panorama selvaggio delle scogliere di, faccio il primo bilancio: attraversando la Svizzera, ho incrociato stazioni ultra fast - come quelle di Ionity - ogni 100 km e ho potuto pagare le ricariche con con il badge universale (di We Charge), con la carta di credito o anche in contanti, direttamente alla cassa della stazione di servizio. A proposito: in Svizzera e in Francia, ogni distributore di carburante disposto lungo le arterie di ...

RinzivilloD : @Volkswagen_IT 500 km WLTP, in piano, sono come i 299cv dell'ID-5 GTX, solo per 30 s! ! La migliore battuta del 202… -