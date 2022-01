Vlahovic, arriva l’offerta ufficiale della Juventus alla Fiorentina (Di venerdì 21 gennaio 2022) A riportarlo è la Gazzetta, secondo cui la Juventus avrebbe fatto un’offerta ufficiale per Dusan Vlahovic della Fiorentina Pronti, via. Così, come un fulmine a ciel sereno, nella notte è arrivata l’indiscrezione. A riportarlo è la Gazzetta dello sport, secondo cui Dusan Vlahovic potrebbe finire nell’immediato alla Juventus. Il calciatore Serbo è da tempo sotto L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) A riportarlo è la Gazzetta, secondo cui laavrebbe fatto un’offertaper DusanPronti, via. Così, come un fulmine a ciel sereno, nella notte èta l’indiscrezione. A riportarlo è la Gazzetta dello sport, secondo cui Dusanpotrebbe finire nell’immediato. Il calciatore Serbo è da tempo sotto L'articolo

AleshV : se arriva vlahovic in questa sessione di calciomercato vi faccio un regalo - VitoMorra : @F1N1no Se davvero Vlahovic arriva a Gennaio è sicuro che la Juve ha ritrovato non solo la squadra ,ma anche la dir… - iamalexandross : Se arriva Vlahovic il 25 urlo durante lo scritto di Storia contemporanea ??? - espedito66 : @CampiMinati La Juve per il quarto posto necessità di un centrocampo vero! Poi se arriva Vlahovic tanto meglio! - FaNaTiKo10 : @FBiasin Noto che ti stai cagando sotto.. perché se arriva Vlahovic e il prox anno un centrocampista con la c maius… -