Vlahovic alla Juve? Fiorentina | “Nessuna offerta”

(Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – “? Ho letto ma ovviamentenon è arrivato niente e non c’è stato niente. Ci sono delle conversazioni con delle squadre all’estero però ovviamente non si bin uno, si bin tre”. Lo ha detto il direttore generale dellaJoe Barone, parlando del presunto interesse dellantus per Dusancon una ipoteticadi 35 milioni di euro più il cartellino di Kulusevski, ai microfoni della ‘Tgr Rai-Toscana’. Il dg viola ha poi spiegato che con gli agenti dell’attaccante ci sono “zero comunicazioni. Ho avuto la settimana scorsa una conversazione con Dusan ed ovviamente la risposta è stata zero. Tocca a lui comunicare le sue ...

Advertising

capuanogio : ?? La #Juventus tenta di prendere #Vlahovic subito: offerti alla #Fiorentina 35 milioni di euro più #Kulusevski (va… - forumJuventus : [GdS] La Juve vuole Vlahovic subito: soldi e Kulusevski la proposta dei bianconeri alla Fiorentina ?… - TuttoMercatoWeb : Gazzetta - La Juventus vuole subito Vlahovic. Offerti alla Fiorentina 35 milioni e una contropartita - Frias56946262 : @thintomduke @Frederick7911 @SpudFNVPN Le società devono fare fronte comune perché questa situazione, alla lunga, p… - LucaMaritano : RT @Toccoditacco10: Borsino Calciomercato al 21.01 -Vlahovic alla Juve 25% -Report che analizza la quotazione di Kulusevski di 35 milioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Vlahovic alla

E io avevo chiesto loro di essere chiari, ma non c'è stato ancora nessun contatto.'JUVENTUS?/ Calciomercato, la Fiorentina: "Il suo agente non è chiaro" Oltresituazione relativa ......della Juventus di 35 milioni di euro più il cartellino di Kulusevski "ho letto ma ovviamente... parlando del presunto interesse della Juventus per Dusan. Con gli agenti dell'attaccante, "...Firenze, 21 gen. "Vlahovic alla Juve? Ho letto ma ovviamente alla Fiorentina non è arrivato niente e non c'è stato niente. Ci sono delle conversazioni con delle ...La Fiorentina si sta preparando a giocare una partita importantissima tra due giorni contro il Cagliari, falcidiato dalle squalifiche e dal Covid, ma l'argomento principale ...