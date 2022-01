(Di venerdì 21 gennaio 2022), segretario generale Cgil Fvg: «L’età del ragazzo, e il fatto che si trattasse di uno studente, rende ancora più difficile e doloroso commentare questa ennesima morte sul, che arriva tra l’altro solo ventiquattr’ore dopo un altro grave incidente, sempre in provincia di Udine e sempre a danno di un giovane. Prima di lanciare allarmi, di dire l’ennesimo basta destinato purtroppo a essere cancellato dal prossimo infortunio, di attendere che le indagini facciano luce sulle cause di questatragedia, il nostro pensiero va all’immenso dolore della famiglia di questo ragazzo, morto sulprima ancora di diventare un lavoratore. È difficile, impossibile trovare le parole: speriamo solo che davanti alla morte in fabbrica di uno studente diciottenne, tutti, nessuno ...

Advertising

udine20 : Villiam Pezzetta: 'inaccettabile morire sul lavoro a 18 anni' - -

Ultime Notizie dalla rete : Villiam Pezzetta

Udine20

'È un problema - afferma, segretario generale della Cgil Fvg - e si acuisce in un periodo come questo, nel quale i contagi sono piuttosto elevati. Stimiamo punte preoccupanti di ..., segretario generale della Cgil Friuli Venezia Giulia, traccia così il quadro dell'economia e del mondo del lavoro alla ripresa dopo la pausa natalizia. 'Il 2021 " dichiara...Villiam Pezzetta, segretario generale Cgil Fvg: «L’età del ragazzo, e il fatto che si trattasse di uno studente, rende ancora più difficile e ...«La morte sul lavoro di uno studente di appena 18 anni è un fatto di una gravità inaudita, indegno per un Paese civile – ha tuonato il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, in un tweet pesante ...