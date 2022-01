VIDEO Juventus | ‘Joya’ bianconera | Dybala | gol e…zero polemiche per l’ex Palermo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Juventus

In più, i portieri lavorano molto alstudiando i battitori". Gli specialisti, quindi, devono ... È così che nascono magie indimenticabili, come la sua contro la: "Forse il mio gol più ...... tutti gli aggiornamenti sulle mosse di, Milan, Napoli e Inter. SPECIALE MERCATODaremo poi uno sguardo al prossimo fine settimana di campionato. In conduzione Marco Giordano con Fabrizio ...Mossa di calciomercato a sorpresa della Juventus, che vuole prendere tutti in contropiede: ecco la notizia che sta facendo sognare i tifosi ...Una sfida da non perdere, quella in programma a San Siro domenica 23 gennaio alle 20.45 e valevole per la 23esima giornata di Serie A. Il Milan di Stefano Pioli, attualmente secondo in classifica a -2 ...