VIDEO Hellas Verona-Bologna | la sintesi del match | Kalinic e Caprari firmano rimonta

Caprari backheel brings high-scoring Verona level Having already scored three times in Serie A in 2022, Gianluca Caprari adds to his tally with a clever backheel from Darko Lazovic's cross to draw level. The rossoblù had taken the lead thanks to Orsolini's goal, but the two former Roma players turned the score around.