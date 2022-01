Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2022 ore 18:45 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Viabilità DEL 21 GENNAIO 2022 ORE 18:05 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio FIUMICINO CODE IN AUMENTO SI VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA ALTEZZA PONTE DELLA SCAFA A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE AVVENUTO IN DIREZIONE DI FIUMICINO SUL RACCORDO, SI STA IN CODA IN INTERNA TRA NOMENTANA E CASILINA MENTRE IN ESTERNA TRA LAURENTINA E DIRAAMZIOEN Roma SUD SU VIA TIBURITNA CODE ALTEZZA TIVOLI TERM E A SEGUIRE CENTO URBASNO DI TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI SU VIA CASILINA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA RACCOROD E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI E SU VIA NETTUNENSE PAVONA E CECCHINA A BRACCIANO INCOLONNAMENTI PER LAVORI SU VIA BRACCIANESE TRA STRADA DI BONIFICA N.93 E INCROCIO CON LA SETTEVEN PALO II TRONCO IN DIREZIONE DI BRACCIANO TRASPORTO ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 21 gennaio 2022)DEL 21 GENNAIOORE 18:05 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAFIUMICINO CODE IN AUMENTO SI VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA ALTEZZA PONTE DELLA SCAFA A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE AVVENUTO IN DIREZIONE DI FIUMICINO SUL RACCORDO, SI STA IN CODA IN INTERNA TRA NOMENTANA E CASILINA MENTRE IN ESTERNA TRA LAURENTINA E DIRAAMZIOENSUD SU VIA TIBURITNA CODE ALTEZZA TIVOLI TERM E A SEGUIRE CENTO URBASNO DI TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI SU VIA CASILINA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA RACCOROD E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI E SU VIA NETTUNENSE PAVONA E CECCHINA A BRACCIANO INCOLONNAMENTI PER LAVORI SU VIA BRACCIANESE TRA STRADA DI BONIFICA N.93 E INCROCIO CON LA SETTEVEN PALO II TRONCO IN DIREZIONE DI BRACCIANO TRASPORTO ...

romamobilita : #Roma #viabilità Portuense, ripristinato il percorso della 711. - romamobilita : #Roma #viabilità traffico rallentato, sulla Tangenziale, tra le uscite di Corso Francia e via Salaria. - romamobilita : #Roma #viabilità traffico intenso a via delle Capannelle, tra via Lucrezia Romana e via Tuscolana; sul Gra, tra via… - romamobilita : #Roma #viabilità traffico rallentato a via Appia Pignatelli, tra via Appia Antica e via dell'Almone; a via Salaria,… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a via della Pineta Sacchetti, tra piazza Pio IX e la circonvallazione Cornelia… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Violento scontro in A1 fra 4 auto e un pulmino, 5 feriti ... con pesanti ripercussioni sul traffico, deviato - ove possibile - su altre viabilità. I mezzi ... in direzione Roma, nel tratto fra i caselli di Valdarno e di Arezzo. Cinque i mezzi coinvolti, un ...

Viabilità, minoranza all'attacco 'altro che Cosenza 2050, si torna nel 1950' ... ricordiamo, prevede tra l'altro la riapertura al traffico veicolare su Via Misasi (ex Via Roma) ...di demoliremo!' "Viene presentato come il piano del traffico che risolverà i problemi di viabilità ...

