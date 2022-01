Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2022 ore 17:45 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Viabilità DEL 21 GENNAIO 2022 ORE 17:05VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCOROD CIRCOLazioNE IN AUMENTO, IN ESTERNA CODE TRA Roma FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD MENTRE IN INTERNA CODE ALTEZZA FLAMINIA E A SEGUIRE ALTEZZA A 24 MENTRE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E RACCOROD IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO PER INCIDENTE CODE AD APRILIA SU VIA NETTUNENSE TRA GENIO CIVILE E VIA DEL COMMERCIO RESTA ATTIVO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA A FIUMICINO SU VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA ALTEZZA PONTE DELLA SCAFA DIREZIONE FIUMICINO CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA PALOMBARESE ALTEZZA SANTA LUCIA NEI DUE SENSI DI MARCIA CHIUSA VIA DELLA ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 21 gennaio 2022)DEL 21 GENNAIOORE 17:05VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCOROD CIRCONE IN AUMENTO, IN ESTERNA CODE TRAFIUMICINO E DIRAMAZIONESUD MENTRE IN INTERNA CODE ALTEZZA FLAMINIA E A SEGUIRE ALTEZZA A 24 MENTRE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E RACCOROD IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO PER INCIDENTE CODE AD APRILIA SU VIA NETTUNENSE TRA GENIO CIVILE E VIA DEL COMMERCIO RESTA ATTIVO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA A FIUMICINO SU VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA ALTEZZA PONTE DELLA SCAFA DIREZIONE FIUMICINO CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA PALOMBARESE ALTEZZA SANTA LUCIA NEI DUE SENSI DI MARCIA CHIUSA VIA DELLA ...

romamobilita : #Roma #viabilità Oggi e domani Ztl notturne di Centro, Testaccio, Trastevere e San Lorenzo attive dalle 23 alle 3. - romamobilita : #Roma #viabilità Riaperta via della Cecchignola, era stata chiusa per una fuga di gas. - romamobilita : #Roma #viabilità la rampa che da via Portuense porta a viale Isacco Newton in direzione Eur non è più chiusa ma ora… - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato in via Casal de’ Pazzi, via di Acqua Bullicante, sul lungotevere (Ponte Pasa-Ponte Milvio) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato in via della Pineta Sacchetti (largo Gemelli-circonvallazione Cornelia), via P… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Confermato anche a Reggio Emilia fino a lunedì 24 gennaio lo stop ai diesel euro 4 3 " viale dei Trattati di Roma " via Filangeri " via Citta' del Tricolore; ? Direttrice Bagnolo in ...limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità ...

Venezia, possibili gelate notturne: dalle 22 di stasera, venerdì 21 gennaio, spargisale in azione ... P.le Roma, Tronchetto, Sant'Erasmo, Lido di Venezia e Pellestrina). Si raccomanda agli ... il Comune di Venezia è competente per la viabilità pedonale e carrabile comunale: tramite ditte convenzionate ...

