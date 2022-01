Via libera dal Cdm al decreto su caro bollette e sostegni alle imprese (Di venerdì 21 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge contenente le norme per intervenire contro i rincari delle bollette e le misure di sostegno ai comparti più colpiti dalla crisi a causa del Covid. In particolare, secondo quanto riferiscono fonti della delegazione della Lega nel Governo, sono stati annullati gli oneri di sistema a tutte le imprese per il primo trimestre, con misure che valgono 1,2 miliardi. Agli energivori (3.800 imprese circa) che hanno subito incremento dei costi del +30% rispetto al 2019 – viene spiegato – spetta contributo sotto forma di credito d'imposta pari al 20% delle spese elettriche (cioè tutta bolletta) per 540 milioni. Inoltre è prevista anche una misura dall'1 febbraio al 31 dicembre 2022 per i fotovoltaici incentivati con vecchi sistemi. Se hanno un extra profitto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri ha approvato illegge contenente le norme per intervenire contro i rincari dellee le misure di sostegno ai comparti più colpiti dalla crisi a causa del Covid. In particolare, secondo quanto riferiscono fonti della delegazione della Lega nel Governo, sono stati annullati gli oneri di sistema a tutte leper il primo trimestre, con misure che valgono 1,2 miliardi. Agli energivori (3.800circa) che hanno subito incremento dei costi del +30% rispetto al 2019 – viene spiegato – spetta contributo sotto forma di credito d'imposta pari al 20% delle spese elettriche (cioè tutta bolletta) per 540 milioni. Inoltre è prevista anche una misura dall'1 febbraio al 31 dicembre 2022 per i fotovoltaici incentivati con vecchi sistemi. Se hanno un extra profitto ...

