Via libera al nuovo registro delle opposizioni: si potranno stoppare le chiamate commerciali moleste anche sui cellulari (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il consiglio dei ministri dà il via libera al nuovo registro delle opposizioni contro il telemarketing selvaggio. Entro il prossimo 31 luglio ci sarà finalmente la possibilità di stoppare le chiamate commerciali moleste che arrivano spesso in orari improbabili. anche sui cellulari. Finora infatti gli utenti potevano solo bloccare le telefonate sui fissi. Ci sono voluti quattro anni per aggiornare la norma inserendo anche i telefonini e mettendo così fine alle aggressive chiamate di marketing. Basterà iscriversi nel nuovo registro segnalando i numeri sgraditi per non ricevere più telefonate finalizzate alla vendita di servizi e beni di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il consiglio dei ministri dà il viaalcontro il telemarketing selvaggio. Entro il prossimo 31 luglio ci sarà finalmente la possibilità dileche arrivano spesso in orari improbabili.sui. Finora infatti gli utenti potevano solo bloccare le telefonate sui fissi. Ci sono voluti quattro anni per aggiornare la norma inserendoi telefonini e mettendo così fine alle aggressivedi marketing. Basterà iscriversi nelsegnalando i numeri sgraditi per non ricevere più telefonate finalizzate alla vendita di servizi e beni di ...

